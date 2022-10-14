Son dakika: Bartın Amasra'da maden ocağında patlama! Bakan Koca acı haberi duyurdu: 2 kişi hayatını kaybetti, 20 yaralı | Video

Son dakika bilgisine göre Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama meydana geldi. Bartın Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre patlama, saat 18.15 sıralarına eksi 300 kotunda gerçekleşti. Patlama nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken Bartın Valisi Nurtaç Arslan, yer altında 49 işçinin olduğunu bildirdi. Sağlık Bakanı Koca, patlamada 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini 20 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.