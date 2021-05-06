Video Haber Son Dakika... Başkan Erdoğan, azınlık cemaatlerinin temsilcileri ile iftar yaptı | Video

Son Dakika... Başkan Erdoğan, azınlık cemaatlerinin temsilcileri ile iftar yaptı | Video

Son Dakika... Başkan Erdoğan, azınlık cemaatlerinin temsilcileri ile iftar yaptı | Video
06.05.2021 | 02:14

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Son Dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün azınlık cemaatlerinin temsilcileri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

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