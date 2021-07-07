Son dakika: Başkan Erdoğan TOKİ'nin töreninde müjdeyi verdi! 2023'e kadar milletimizin hizmetine sunacağız | Video
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Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan TOKİ'nin 1 milyonuncu anahtar teslim töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında vatandaşlara bir müjde vererek, "Önümüzde 2 hedef var. Kentsel dönüşüm kapsamında acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutun 300 binini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız yapmaya devam ediyor. Diğeri ise 2023 yılına kadar 340 millet bahçesini tamamlayıp milletimizin hizmetine sunmaktır." ifadelerini kullandı.