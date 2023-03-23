Son dakika! Başkan Erdoğan: Türk siyasetini marjinal yapılarla dizayn etme girişimlerini boşa çıkaracağız | Video

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının ilk iftarını deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta açtı. Başkan Erdoğan burada açıklamalarda bulundu. Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile Altılı Koalisyon'un kirli pazarlığına değinen Başkan Erdoğan "Türk siyasetini marjinal yapılar eliyle dizayn etme girişimlerini hep birlikte boşa çıkaracağız." dedi.