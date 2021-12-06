Son Dakika: Başkan Erdoğan yeni anlaşmaları duyurdu! Katar ziyareti öncesi önemli mesajlar | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu. Katar'la yapılacak yeni anlaşmaları duyuran Başkan Erdoğan, asgari ücretle ilgili de mesajlar verdi ve soruları yanıtladı. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...