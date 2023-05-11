Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar | Video
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan, "Seçim sonrası kiraları artıranların üzerine çok farklı gideceğiz. Bunların önüne yasaklamayla falan geçilemez. Bunun çözümü de üretimdir" dedi..
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
42:29
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar | Video 11.05.2023 | 15:20
00:40
01:29
Muharrem İnce adaylıktan çekildi! FETÖ ve CHP'den kaset operasyonu | Video 11.05.2023 | 15:10
00:15
Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı | Video 11.05.2023 | 14:38
00:13
07:13
00:43
02:13
Başkan Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı | Video 11.05.2023 | 11:44
38:23
09:00
02:15
03:04
Türkiye’nin en büyük şehir parkı bugün ziyaretçilere açıldı | Video 10.05.2023 | 23:35
04:13
KIZILELMA belgeseli yayınlandı | Video 10.05.2023 | 22:38
00:47
49:39
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mardin'de önemli açıklamalar | Video 10.05.2023 | 19:40
01:04
Freni boşalan minibüs ticari taksiye çarptı: 2 yaralı | Video 10.05.2023 | 18:56
02:17
Tel Aviv’de siren sesleri yükseldi | Video 10.05.2023 | 18:49
30:38
01:32