Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan, "Seçim sonrası kiraları artıranların üzerine çok farklı gideceğiz. Bunların önüne yasaklamayla falan geçilemez. Bunun çözümü de üretimdir" dedi..