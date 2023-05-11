Video Haber Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar | Video
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar | Video

Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar | Video

11.05.2023 | 15:20

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan, "Seçim sonrası kiraları artıranların üzerine çok farklı gideceğiz. Bunların önüne yasaklamayla falan geçilemez. Bunun çözümü de üretimdir" dedi..

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