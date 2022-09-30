Video Haber Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Türkiye Ekonomi Modeli açıklaması: "Altyapısı çok güçlü" | Video
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Türkiye Ekonomi Modeli açıklaması:

Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Türkiye Ekonomi Modeli açıklaması: "Altyapısı çok güçlü" | Video

30.09.2022 | 12:33

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Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Türkiye Ekonomi Modeli açıklaması: Altyapısı çok güçlü | Video 11:06
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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Türkiye ekonomi modeline ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, "Modelimizin altyapısı çok güçlü" ifadelerini kullandı.

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