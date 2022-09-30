Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Türkiye Ekonomi Modeli açıklaması: "Altyapısı çok güçlü" | Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Türkiye ekonomi modeline ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, "Modelimizin altyapısı çok güçlü" ifadelerini kullandı.