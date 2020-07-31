Video Haber Son dakika: Bayramın 1. gününde corona virüs 31 Temmuz güncel vaka sayıları açıklandı | Video

Son dakika: Bayramın 1. gününde corona virüs 31 Temmuz güncel vaka sayıları açıklandı | Video

Son dakika: Bayramın 1. gününde corona virüs 31 Temmuz güncel vaka sayıları açıklandı | Video
31.07.2020 | 20:38

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Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüsle mücadele tüm hızıyla devam ederken, İslam aleminin büyük sevinçle karşıladığı Kurban bayramının birinci gününde vaka sayıları açıklandı. 31 Temmuz'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan corona virüs tablosuna göre son 24 saatte 46.492 test yapıldı, 982 vaka tespit edildi. 17 vatandaşımız hayatını kaybederken, 996 vatandaşımız ise sağlığına kavuştu. Bakan Koca güncel corona virüs verilerini sosyal medya hesabından "Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. 27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var." notuyla paylaştı.

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