SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önemli toplantı! Hangi konular görüşülecek?

Son Dakika Haberleri... AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başlandığında toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığından toplanacak AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun gündeminde hangi konular olacak? A Haber Muhabiri Rüya Akkuş, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu' toplantısı ile ilgili son gelişmleri canlı yayınla aktardı...