SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önemli toplantı! Hangi konular görüşülecek?
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Son Dakika Haberleri... AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başlandığında toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığından toplanacak AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun gündeminde hangi konular olacak? A Haber Muhabiri Rüya Akkuş, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu' toplantısı ile ilgili son gelişmleri canlı yayınla aktardı...