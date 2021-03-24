SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti 7.Olağan Büyük Kongresi'nde teşekkür konuşması |Video
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7.Olağan Büyük Kongresi'nde teşekkür konuşması yaptı. (24 Mart 2021 Çarşamba)