Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na flaş çağrı "Çamur atarak değil, şüphe bulutlarını..." Video

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimi gecesinde darbecilerin kendisine niçin yol verdiğini açıklaması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Ne kadar kaçarsa kaçsın. hakikatler er ya da geç gün yüzüne çıkar... Kendisine tavsiyemiz 15 Temmuz sendromunu sağa sola çamur atarak değil.. şüphe bulutlarını ortadan kaldırarak aşmasıdır" dedi.