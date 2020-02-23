Video Haber Son dakika! Deprem Uzmanı'nından Van Başkale'yi vuran 5,9'luk deprem hakkında flaş açıklama | Video

Son dakika! Deprem Uzmanı'nından Van Başkale'yi vuran 5,9'luk deprem hakkında flaş açıklama | Video

Son dakika! Deprem Uzmanı'nından Van Başkale'yi vuran 5,9'luk deprem hakkında flaş açıklama | Video
23.02.2020 | 15:47

Son dakika haberi: Deprem Uzmanı Prof. Dr. Bülent Oruç'tan Van'ın Başkale ilçesini vuran İran'daki 5,9'luk deprem hakkında canlı yayında flaş açıklamalar...

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