Video Haber Son dakika! FETÖ'nün Bağdat ve Erbil sorumluları yakalanarak Türkiye'ye getirildi | Video

Son dakika! FETÖ'nün Bağdat ve Erbil sorumluları yakalanarak Türkiye'ye getirildi | Video

Son dakika! FETÖ'nün Bağdat ve Erbil sorumluları yakalanarak Türkiye'ye getirildi | Video
06.01.2021 | 09:17

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Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, FETÖ'nün Bağdat ve Erbil sorumlularının yakalanarak Türkiye'ye getiridiğini duyurdu.

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