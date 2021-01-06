Son dakika! FETÖ'nün Bağdat ve Erbil sorumluları yakalanarak Türkiye'ye getirildi | Video
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Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, FETÖ'nün Bağdat ve Erbil sorumlularının yakalanarak Türkiye'ye getiridiğini duyurdu.