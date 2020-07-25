Son Dakika: Gram altın, Çeyrek altın fiyatları uyarısı! Altın Uzmanı'ndan altın fiyatı flaş düşüş tarihi... | Video
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Son Dakika Haberi... Gram altın fiyatları ne zaman düşecek? (25 Temmuz 2020 Cumartesi) Altın fiyatlarındaki tarihi rekorun ardından gram altın, çeyrek altın fiyatlarında düşüş ne zaman başlayacak? Altın fiyatları ne zaman düşecek? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, canlı yayında; 25 Temmuz 2020 Cumartesi günü itibarı ile gram altın çeyrek altın fiyatlarını yorumladı ve yatırım tavsiyelerinde bulundu...
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