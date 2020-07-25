Video Haber Son Dakika: Gram altın, Çeyrek altın fiyatları uyarısı! Altın Uzmanı'ndan altın fiyatı flaş düşüş tarihi... | Video

Son Dakika: Gram altın, Çeyrek altın fiyatları uyarısı! Altın Uzmanı'ndan altın fiyatı flaş düşüş tarihi... | Video

Son Dakika: Gram altın, Çeyrek altın fiyatları uyarısı! Altın Uzmanı'ndan altın fiyatı flaş düşüş tarihi... | Video
25.07.2020 | 10:53

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Son Dakika: Gram altın, Çeyrek altın fiyatları uyarısı! Altın Uzmanı'ndan altın fiyatı flaş düşüş tarihi... | Video 02:46
Son Dakika: Gram altın, Çeyrek altın fiyatları uyarısı! Altın Uzmanı'ndan altın fiyatı flaş düşüş tarihi... | Video 25.07.2020 | 10:53
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Ayasofya Camii'nde akşam namazı | Video 24.07.2020 | 21:00
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Zincirler kırıldı, Ayasofya Camii ibadete açıldı | Video 24.07.2020 | 20:34
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Kaza yapan alkollü sürücü arabasını bırakıp olay yerinden kaçtı | Video 24.07.2020 | 18:31
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Son Dakika Haberi: Ayasofya Camii ilk Cuma namazı izle! 86 yıl sonra ilk Cuma namazı kılındı | Video 10:56
Son Dakika Haberi: Ayasofya Camii ilk Cuma namazı izle! 86 yıl sonra ilk Cuma namazı kılındı | Video 24.07.2020 | 15:27
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Son Dakika Haberi: Ayasofya Camii'ndeki tarihi Cuma namazı için boş yer kalmadı! Meydana girişler kapatıldı | Video 24.07.2020 | 11:28
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Son Dakika Haberi... Gram altın fiyatları ne zaman düşecek? (25 Temmuz 2020 Cumartesi) Altın fiyatlarındaki tarihi rekorun ardından gram altın, çeyrek altın fiyatlarında düşüş ne zaman başlayacak? Altın fiyatları ne zaman düşecek? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, canlı yayında; 25 Temmuz 2020 Cumartesi günü itibarı ile gram altın çeyrek altın fiyatlarını yorumladı ve yatırım tavsiyelerinde bulundu...

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