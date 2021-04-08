Son dakika haber: İstanbul için yağışlı hava uyarısı! Valilik saat verdi... | Video
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Son dakika haberler... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durumu tahmin raporuna göre; yarın yurdun özellikle batı kesimlerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji'nin söz konusu uyarısının ardından İstanbul Valiliği'nden de son dakika açıklaması geldi. İstanbul Valiliği, yarın kent genelinde şiddetli yağışın etkili olacağını bildirdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...