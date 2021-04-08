Video Haber Son dakika haber: İstanbul için yağışlı hava uyarısı! Valilik saat verdi... | Video

Son dakika haber: İstanbul için yağışlı hava uyarısı! Valilik saat verdi... | Video

Son dakika haber: İstanbul için yağışlı hava uyarısı! Valilik saat verdi... | Video
08.04.2021 | 00:38

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika haber: İstanbul için yağışlı hava uyarısı! Valilik saat verdi... | Video 02:10
Son dakika haber: İstanbul için yağışlı hava uyarısı! Valilik saat verdi... | Video 08.04.2021 | 00:38
Son Dakika: Güvenlik soruşturması teklifi kabul edildi | Video 02:02
Son Dakika: Güvenlik soruşturması teklifi kabul edildi | Video 08.04.2021 | 00:20
Son dakika: Acı haberi MSB duyurdu! Afrin'de 2 askerimiz şehit oldu | Video 03:59
Son dakika: Acı haberi MSB duyurdu! Afrin'de 2 askerimiz şehit oldu | Video 07.04.2021 | 23:37
Dünya koronavirüs vakalarında son durum | Video 02:01
Dünya koronavirüs vakalarında son durum | Video 07.04.2021 | 23:24
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı 7 Nisan koronavirüs verilerini açıkladı! İşte Covid-19 tablosunda son durum | Video 01:08
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı 7 Nisan koronavirüs verilerini açıkladı! İşte Covid-19 tablosunda son durum | Video 07.04.2021 | 23:21
SON DAKİKA HABERİ: Kayseri'de feci kaza! Otomobil demir yüklü kamyona böyle saplandı! 2 kişi hayatını kaybetti | Video 01:57
SON DAKİKA HABERİ: Kayseri'de feci kaza! Otomobil demir yüklü kamyona böyle saplandı! 2 kişi hayatını kaybetti | Video 07.04.2021 | 19:47
Kerem Bürsin'in 'Salaksınız' sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Olayla ilgili Kerem Bürsin’den ilk açıklama | Video 00:31
Kerem Bürsin'in 'Salaksınız' sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Olayla ilgili Kerem Bürsin’den ilk açıklama | Video 07.04.2021 | 19:13
Kıvanç Tatlıtuğ İstanbul Park Formula Pisti'nde deneme sürüşü yaptı | Video 01:08
Kıvanç Tatlıtuğ İstanbul Park Formula Pisti'nde deneme sürüşü yaptı | Video 07.04.2021 | 18:30
Konya'da uçağın düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı | Video 00:29
Konya'da uçağın düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı | Video 07.04.2021 | 17:53
Azerbaycan ve Türkiye muhabere birliklerinin ortak tatbikatı devam ediyor | Video 02:20
Azerbaycan ve Türkiye muhabere birliklerinin ortak tatbikatı devam ediyor | Video 07.04.2021 | 17:46
Konya'da askeri gösteri uçağı düştü! 1 asker şehit oldu. İşte olay yerinden ilk görüntüler | Video 01:11
Konya'da askeri gösteri uçağı düştü! 1 asker şehit oldu. İşte olay yerinden ilk görüntüler | Video 07.04.2021 | 15:18
Son dakika haberleri: Konya'da askeri gösteri uçağı NF-5'in düştüğü bölgedeki çalışmalardan ilk görüntüler | CANLI YAYIN | 06:01
Son dakika haberleri: Konya'da askeri gösteri uçağı NF-5'in düştüğü bölgedeki çalışmalardan ilk görüntüler | CANLI YAYIN | 07.04.2021 | 14:53
SON DAKİKA: Konya Valisi'den düşen askeri uçakla ilgili olay yerinde açıklama! 00:59
SON DAKİKA: Konya Valisi'den düşen askeri uçakla ilgili olay yerinde açıklama! 07.04.2021 | 14:52
SON DAKİKA: Konya'da askeri uçak düştü: 1 şehit! Olay yerinden ilk görüntüler... 00:09
SON DAKİKA: Konya'da askeri uçak düştü: 1 şehit! Olay yerinden ilk görüntüler... 07.04.2021 | 14:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 7 Nisan 2021 Çarşamba 01:30:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar (7 Nisan 2021 Çarşamba) 07.04.2021 | 13:51
Kerem Alkin | Yüzde 1’in sorumluluğu ne olacak? 03:49
Kerem Alkin | Yüzde 1’in sorumluluğu ne olacak? 07.04.2021 | 13:59
Hilal Kaplan | Yağdaş gazetecilik 04:00
Hilal Kaplan | Yağdaş gazetecilik 07.04.2021 | 13:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul hazırlıkları tamam 10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kanal İstanbul hazırlıkları tamam" 07.04.2021 | 13:43
Şebnem Bursalı | Ülkesine ‘şantajcı’ diyen amiral 05:19
Şebnem Bursalı | Ülkesine ‘şantajcı’ diyen amiral 07.04.2021 | 13:39
Sait Gürsoy | Salgın dönemi kariyer yolculuğu 03:31
Sait Gürsoy | Salgın dönemi kariyer yolculuğu 07.04.2021 | 13:34

Son dakika haberler... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durumu tahmin raporuna göre; yarın yurdun özellikle batı kesimlerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji'nin söz konusu uyarısının ardından İstanbul Valiliği'nden de son dakika açıklaması geldi. İstanbul Valiliği, yarın kent genelinde şiddetli yağışın etkili olacağını bildirdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA