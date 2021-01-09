Son dakika haberi! Aleyna Çakır'ın otopsisindeki DNA profilleri... | Video

Son dakika haberleri... Ankara’daki evinde cansız bedeni bulunan Aleyna Çakır’ın şüpheli ölümü ile ilgili Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1. Adli Tıp Kurumu İhtisas Başkanlığı tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in kesin ölüm sebebinin iple asılması sonucu meydana geldiği, ölümüne sebep olacak darp izine rastlanılmadığı belirlenmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Aleyna Çakır soruşturması hakkında son dakika açıklaması geldi.