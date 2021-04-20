Son dakika haberi... Bakan Koca duyurdu: İşte coronavirüs vakalarının en çok arttığı ve azaldığı iller | Video

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık coronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca vaka sayılarının en çok arttığı ve azaldığı illeri sıralayarak, "Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak." dedi. İşte son dakika haberinin detayları...