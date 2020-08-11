Son Dakika Haberi | CHP'li Muharrem İnce'den Ankara yolunda flaş açıklama | Video
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Son dakika... CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağı yönünde hazırlıkları olduğu iddia edilen CHP'li Muharrem İnce'den Ankara'ya doğru yola çıkarken flaş bir açıklamada bulundu! CHP'li Muharrem İnce, "Ankara'ya gidiyorum, perşembe sabahı açıklama yapacağım" dedi.
Parti kuracağı yönündeki iddialarla gündeme gelen Muharrem İnce, Ankara'ya doğru yola çıktı. İnce, yaşadığı Yalova'ın Elmalık köyünden yola çıkarken açıklamalarda bulundu. İnce, 'Yolculuk nereye' diye soran muhabire, "Ankara'ya gidiyorum. Perşembe sabahı açıklama yapacağım. Perşembeye kadar bekleyin. Şimdi yola çıkıyorum" dedi.