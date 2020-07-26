Son Dakika Haberi: Mescid-i Aksa İmamı'nda flaş Ayasofya Camii açıklaması | Video
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Son dakika haberi... Ayasofya Camii'nin 86 yıl sonra yeniden ibadet açılmasının dünyadaki yankıları devam ediyor! Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri, Kudüs'ten katıldığı canlı yayında; Ayasofya Camii'nin 86 yıl sonra kılınan ilk Cuma namazı ile ibadete açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.