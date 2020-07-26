Video Haber Son Dakika Haberi: Mescid-i Aksa İmamı'nda flaş Ayasofya Camii açıklaması | Video

Son Dakika Haberi: Mescid-i Aksa İmamı'nda flaş Ayasofya Camii açıklaması | Video

Son Dakika Haberi: Mescid-i Aksa İmamı'nda flaş Ayasofya Camii açıklaması | Video
26.07.2020 | 15:25

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Son Dakika Haberi: Ayasofya Camii ilk Cuma namazı izle! 86 yıl sonra ilk Cuma namazı kılındı | Video 24.07.2020 | 15:27

Son dakika haberi... Ayasofya Camii'nin 86 yıl sonra yeniden ibadet açılmasının dünyadaki yankıları devam ediyor! Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri, Kudüs'ten katıldığı canlı yayında; Ayasofya Camii'nin 86 yıl sonra kılınan ilk Cuma namazı ile ibadete açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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