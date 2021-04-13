Video Haber SON DAKİKA: Hakkari'de teröristlerin saldırı balonunun vurulma anı kamerada

SON DAKİKA: Hakkari'de teröristlerin saldırı balonunun vurulma anı kamerada

SON DAKİKA: Hakkari'de teröristlerin saldırı balonunun vurulma anı kamerada
13.04.2021 | 15:10

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SON DAKİKA: Hakkari'de teröristlerin saldırı balonunun vurulma anı kamerada 01:05
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MSB: Hakkâri’deki Zer Tepe Üs Bölgesi’nde görev yapan Kahraman Komandolarımız, güneybatı istikametinden üsse yaklaşmakta olan 1 adet balonu tespit ederek ateş altına aldı. Saldırı amaçlı olduğu değerlendirilen balon vurularak imha edildi.

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MSB: Hakkâri'deki Zer Tepe Üs Bölgesi'nde görev yapan Kahraman Komandolarımız, güneybatı istikametinden üsse yaklaşmakta olan 1 adet balonu tespit ederek ateş altına aldı. Saldırı amaçlı olduğu değerlendirilen balon vurularak imha edildi.

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