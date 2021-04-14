Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'kısmi kapanma' konulu genelge! Detaylar belli oldu | Video

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından kamuoyuna duyurduğu 'kısmi kapanma'nın detayları belli oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il Valiliğine gönderilen 'kısmi kapanma' konulu genelgede; hafta sonu sokak kısıtlamasının cuma 19.00'dan pazartesi 05.00'e kadar olduğu belirtildi. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde zorunlu haller dışında vatandaşların toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyeceği belirtilen genelgede; zorunlu haller sayılacak durumlar madde madde sıralandı.