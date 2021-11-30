Son dakika: İki askerimizi şehit etmişti! PKK'lı Bahoz Erdal'ın koruması yakalandı | Video
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Diyarbakır polisi bir eve yaptığı operasyondan Şırnak’ta askeri üst bölgesine saldırı, 2 askerin şehit edilmesi ve terör örgütü PKK elebaşı Feyman Hüseyin’in koruması olduğu öğrenilen teröristi saklandığı evde yakaladı.