Video Haber Son dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Ağır yaralılar var | Video
Son dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Ağır yaralılar var | Video

Son dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Ağır yaralılar var | Video

09.09.2022 | 18:59

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Son dakika bilgisine göre İstanbul Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu üç vatandaş ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

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