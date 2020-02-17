Son dakika! İstanbul'da ölü bulunan İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'in evinin içi ilk kez görüntülendi | Video
Son dakika haberi... İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz askeri ve istihbaratçı ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'in evinin içi ilk kez görüntülendi. İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier, için ilk kez görüntülenen evinin önünde şüpheli bir şekilde ölü olarak bulunmuştu. İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'in evini aynı zamanda faaliyetleri için ofis olarak kullanıyordu.
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