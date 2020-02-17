Son dakika! İstanbul'da ölen İngiliz ajan Edward Le Mesurier'in evinden çıkan 7 kamyon evrak nereye gidecek? | Video

Son dakika haberi... İstanbul Karaköy'de aynı zamanda ev olarak kullandığı ofisin önünde darp edilmiş cesedi bulunan İngiliz Ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'in evinden 7 kamyon dolusu evrak çıktı! Şüpheli bir ölüme kurban giden eski İngiliz askeri ve istihbaratçı ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'in ev ofisinden çıkan 7 kamyon dolusu evrak nereye gidecek ve kimler inceleyecek? 7 kamyon dolusu evrakta İngiliz Ajan Edward Le Mesurier'in ölüm sebebi var mı? İşte İstanbul Karaköy'de İngiliz Ajanın ölü bulunduğu noktadan son gelişmeler...