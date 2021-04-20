Son dakika: İsveç Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı | Video
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Son dakika haberi: İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırılarak, İsveç Dışişleri Bakanı Linde'nin terör unsurlarıyla görüşmelerinin ardından, bu kez Savunma Bakanı Hultqvist'in terörist elebaşlarıyla video konferans yoluyla bir görüşme yapması şiddetle kınandı. Türkiye'nin DEAŞ ve PKK terör örgütleriyle mücadelesini arkalarındaki destekçilerinden bağımsız olarak kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.