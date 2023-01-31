Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar: "Hesap sandıkta görülecek" | Video
Son dakika haberi: MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Erdoğan'ın yeniden aday olamayacağını iddia eden 6'lı masaya sert yanıt verdi, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yetki ve görevleri ile bir kez seçilmiştir. 14 Mayıs'ta yeniden seçileceğine inancımız tamdır. Söz de, sıra da milletindir. Henüz aday bile bulamayan 6'lı masanın Erdoğan'ın adaylığına karşı çıkması antidemokratik bir hezeyandır. Erdoğan'ın adaylığına karşı çıkanlar küresel çetelerdir." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
45:19
10:19
01:00:14
00:34
Meksika’da koruma altındaki piramide tırmanan turiste sopalı saldırı | Video 30.01.2023 | 21:24
01:42
Suç örgütü operasyonunda flaş gelişme: 10 çete üyesi tutuklandı | Video 30.01.2023 | 21:02
05:23
Şişli'de iki gecekondu alev alev yandı | Video 30.01.2023 | 18:24
00:28
İstanbul'da kar yağışı başladı | Video 30.01.2023 | 18:17
01:14
Çin’de 130 metre yüksekliğe çıkan asansöre büyük ilgi | Video 30.01.2023 | 18:11
00:32
02:41
Son Dakika: İstanbul’da kar yağışı başladı! Beykoz beyaza büründü | Video 30.01.2023 | 17:11
00:54
00:07
09:32
Bakan Çavuşoğlu, Portekizli mevkidaşıyla basın toplantısı düzenledi | Video 30.01.2023 | 12:25
01:44
08:29
32:45
03:45
06:49
01:26:29