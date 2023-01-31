Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar: "Hesap sandıkta görülecek" | Video

Son dakika haberi: MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Erdoğan'ın yeniden aday olamayacağını iddia eden 6'lı masaya sert yanıt verdi, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yetki ve görevleri ile bir kez seçilmiştir. 14 Mayıs'ta yeniden seçileceğine inancımız tamdır. Söz de, sıra da milletindir. Henüz aday bile bulamayan 6'lı masanın Erdoğan'ın adaylığına karşı çıkması antidemokratik bir hezeyandır. Erdoğan'ın adaylığına karşı çıkanlar küresel çetelerdir." dedi.