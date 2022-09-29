Video Haber SON DAKİKA! MİT'ten PKK'ya bir darbe daha! 3 terörist yakalandı | Video
SON DAKİKA! MİT'ten PKK'ya bir darbe daha! 3 terörist yakalandı | Video

SON DAKİKA! MİT'ten PKK'ya bir darbe daha! 3 terörist yakalandı | Video

29.09.2022 | 09:50

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SON DAKİKA! MİT’ten PKK’ya bir darbe daha! 3 terörist yakalandı | Video 00:44
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MİT, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin-Azez kara yolu üzerinde düzenlediği operasyonla, PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen'i yakaladı.

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