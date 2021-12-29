Video Haber SON DAKİKA: MSB görüntüleri paylaşarak duyurdu: 8 terörist etkisiz... | Video
SON DAKİKA: MSB görüntüleri paylaşarak duyurdu: 8 terörist etkisiz... | Video

SON DAKİKA: MSB görüntüleri paylaşarak duyurdu: 8 terörist etkisiz... | Video

29.12.2021 | 11:28

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SON DAKİKA: MSB görüntüleri paylaşarak duyurdu: 8 terörist etkisiz... | Video 00:26
SON DAKİKA: MSB görüntüleri paylaşarak duyurdu: 8 terörist etkisiz... | Video 29.12.2021 | 11:28
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MSB: Fırat Kalkanı bölgesine havan ve ÇNRA ile saldıran 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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