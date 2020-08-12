Video Haber Son dakika! MSB 'iyi ki varsın Eren' ifadeleriye paylaştı: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz! | Video

Son dakika! MSB 'iyi ki varsın Eren' ifadeleriye paylaştı: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz! | Video

Son dakika! MSB 'iyi ki varsın Eren' ifadeleriye paylaştı: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz! | Video
12.08.2020 | 00:06

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Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! #İyikivarsınEren Seni ve tüm şehitlerimizi unutmadık" ifadelerine yer verildi.

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Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! #İyikivarsınEren Seni ve tüm şehitlerimizi unutmadık! Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

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