Video Haber Son dakika: Muharrem İnce'den canlı yayında flaş açıklamalar! (13 Ağustos 2020 Perşembe) | Video

Son dakika: Muharrem İnce'den canlı yayında flaş açıklamalar! (13 Ağustos 2020 Perşembe) | Video

Son dakika: Muharrem İnce'den canlı yayında flaş açıklamalar! (13 Ağustos 2020 Perşembe) | Video
13.08.2020 | 11:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na flaş çağrı Çamur atarak değil, şüphe bulutlarını... Video 01:56
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na flaş çağrı "Çamur atarak değil, şüphe bulutlarını..." Video 13.08.2020 | 11:45
“Pilavcı Dükkanı” gibi gösterip uyuşturucu sattılar! Baskın anı kamerada | Video 01:12
“Pilavcı Dükkanı” gibi gösterip uyuşturucu sattılar! Baskın anı kamerada | Video 13.08.2020 | 11:34
Son dakika: Muharrem İnce'den canlı yayında flaş açıklamalar! 13 Ağustos 2020 Perşembe | Video 27:12
Son dakika: Muharrem İnce'den canlı yayında flaş açıklamalar! (13 Ağustos 2020 Perşembe) | Video 13.08.2020 | 11:00
Son dakika | CHP'li Muharrem İnce'den canlı yayında sert açıklama Bana seçim gecesi 'Neredeydin?' diye soranlar... | Video 10:31
Son dakika | CHP'li Muharrem İnce'den canlı yayında sert açıklama "Bana seçim gecesi 'Neredeydin?' diye soranlar..." | Video 13.08.2020 | 10:53
Son Dakika Haberi | Muharrem İnce'den canlı yayında flaş açıklama! Başlatıyoruz | Video 09:25
Son Dakika Haberi | Muharrem İnce'den canlı yayında flaş açıklama! "Başlatıyoruz" | Video 13.08.2020 | 10:41
Son Dakika Haberi | Muharrem İnce parti kuracak mı? Muharrem İnce'den Ankara'da flaş basın toplantısı | Video 05:24
Son Dakika Haberi | Muharrem İnce parti kuracak mı? Muharrem İnce'den Ankara'da flaş basın toplantısı | Video 13.08.2020 | 10:28
MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi | Video 00:15
MSB: "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi" | Video 13.08.2020 | 10:23
Son Dakika Haberi | Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş paylaşım! Böyle etkisiz hale getirildiler | Video 00:15
Son Dakika Haberi | Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş paylaşım! Böyle etkisiz hale getirildiler | Video 13.08.2020 | 10:15
Tapu çetesine şafak baskını | Video 01:07
Tapu çetesine şafak baskını | Video 13.08.2020 | 10:12
Beşiktaş'tan efsane başkan Süleyman Seba için ölümünün 6. yılında videolu mesaj... | Video 00:59
Beşiktaş'tan efsane başkan Süleyman Seba için ölümünün 6. yılında videolu mesaj... | Video 13.08.2020 | 09:51
Vicdansız anne-baba yeni doğan bebeğini çöpe attı! Erkek doğmadı çöpe attık | Video 00:41
Vicdansız anne-baba yeni doğan bebeğini çöpe attı! "Erkek doğmadı çöpe attık" | Video 13.08.2020 | 09:41
Son Dakika Haberi | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları Azerbaycan'da | Video 00:39
Son Dakika Haberi | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları Azerbaycan'da | Video 13.08.2020 | 09:15
Bakan Albayrak'tan gençlere mesaj Umutsuz olmayın, ümidiniz var | Video 21:15
Bakan Albayrak'tan gençlere mesaj " Umutsuz olmayın, ümidiniz var" | Video 12.08.2020 | 23:01
Bakan Albayrak: Taşın altına elimizi değil, bedenimizi koyacağız | Video 12:07
Bakan Albayrak: "Taşın altına elimizi değil, bedenimizi koyacağız" | Video 12.08.2020 | 22:55
Bakan Albayrak: Pandeminin enflasyona 1-2 puanlık etkisi olabilir | Video 13:04
Bakan Albayrak: "Pandeminin enflasyona 1-2 puanlık etkisi olabilir" | Video 12.08.2020 | 22:52
Son dakika! 12 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı. Ağır hasta sayısında artış | Video 01:57
Son dakika! 12 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı. Ağır hasta sayısında artış | Video 12.08.2020 | 22:10
Bakan Albayrak: Para bas diyenler oldu. Bu en büyük tuzaktır | Video 24:58
Bakan Albayrak: "Para bas diyenler oldu. Bu en büyük tuzaktır" | Video 12.08.2020 | 21:58
Bakan Albayrak: Milli bağımsızlık mücadelesi veriyoruz | Video 14:53
Bakan Albayrak: "Milli bağımsızlık mücadelesi veriyoruz" | Video 12.08.2020 | 21:40
Bakan Albayrak: Krizlerden çok kriz lobileriyle uğraşıyoruz | Video 08:52
Bakan Albayrak: "Krizlerden çok kriz lobileriyle uğraşıyoruz" | Video 12.08.2020 | 21:12
Son dakika! Yüz yüze eğitim 21 Eylül'de başlayacak! Bakan Selçuk açıkladı... Okullar ne zaman açılacak? | Video 09:04
Son dakika! Yüz yüze eğitim 21 Eylül'de başlayacak! Bakan Selçuk açıkladı... Okullar ne zaman açılacak? | Video 12.08.2020 | 20:50

Son dakika haberi... CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağı konuşulan CHP'li Muharrem İnce, basın toplantısında CHP'ye yönelik sert açıklamaalrda bulundu! (13 Ağustos 2020 Perşembe) Muharrem İnce'nin 'Adam kazandı', 'Seçim gecesi neredeydi?' şeklindeki iddialar verdiği flaş cevaplarla CHP'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu. İşte Muharrem İnce'nin beklenen basın toplatısı ve o açıklamaları...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA