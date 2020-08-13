Son dakika: Muharrem İnce'den canlı yayında flaş açıklamalar! (13 Ağustos 2020 Perşembe) | Video
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Tapu çetesine şafak baskını | Video 13.08.2020 | 10:12
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Bakan Albayrak'tan gençlere mesaj " Umutsuz olmayın, ümidiniz var" | Video 12.08.2020 | 23:01
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Bakan Albayrak: "Taşın altına elimizi değil, bedenimizi koyacağız" | Video 12.08.2020 | 22:55
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Bakan Albayrak: "Pandeminin enflasyona 1-2 puanlık etkisi olabilir" | Video 12.08.2020 | 22:52
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Bakan Albayrak: "Para bas diyenler oldu. Bu en büyük tuzaktır" | Video 12.08.2020 | 21:58
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Bakan Albayrak: "Milli bağımsızlık mücadelesi veriyoruz" | Video 12.08.2020 | 21:40
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Bakan Albayrak: "Krizlerden çok kriz lobileriyle uğraşıyoruz" | Video 12.08.2020 | 21:12
Son dakika haberi... CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağı konuşulan CHP'li Muharrem İnce, basın toplantısında CHP'ye yönelik sert açıklamaalrda bulundu! (13 Ağustos 2020 Perşembe) Muharrem İnce'nin 'Adam kazandı', 'Seçim gecesi neredeydi?' şeklindeki iddialar verdiği flaş cevaplarla CHP'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu. İşte Muharrem İnce'nin beklenen basın toplatısı ve o açıklamaları...