Son dakika: Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Kritik Bilim Kurulu Toplantısı başladı | Video
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Son dakika haberleri... Türkiye'de mutasyonlu virüsün de etkisiyle son dönemde vaka ve vefat sayıları artarken, "Ramazan ayında tam kapanma olacak mı?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yarın gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı öncesi Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Kritik toplantıda artan vaka sayılarının, virüsün yayılım hızının ve tam kapanma konularının ele alınması bekleniyor. Bakan Koca, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunacak. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...