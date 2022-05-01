Video Haber SON DAKİKA! Saldırıya hazırlanan 19 PKK'lı etkisiz hale getirildi | Video
SON DAKİKA! Saldırıya hazırlanan 19 PKK'lı etkisiz hale getirildi | Video

SON DAKİKA! Saldırıya hazırlanan 19 PKK'lı etkisiz hale getirildi | Video

01.05.2022 | 11:12

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Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 16, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 olmak üzere 19 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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