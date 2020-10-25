Son dakika! Tek tek böyle imha edildi: Azerbaycan - Ermenistan cephe hattında son durum! (25 Ekim 2020 Pazar) | Video
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Son dakika haberleri... Azerbaycan Ordusu, Ermenistan işgali altındaki topraklarındaki operasyonu başarıyla devem ediyor! Azerbaycan - Ermenistan cephe hattında son dudum ne?(25 Ekim 2020 Pazar) İşte Azerbaycan Ordusu'nun Ermenistan işgalinden kurtardığı son bölgeler...