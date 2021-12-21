SON DAKİKA: TOGG'dan heyecanlandıran yeni paylaşım! TOGG yeni logosu ile ilk kez görüntülendi
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Son dakika haberleri... Yeni logoso açıklanan TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! TOGG yeni logosu ile ilk kez böyle görüntülendi...
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobil üretim çalışmalarına devam ediyor. 2022 yılının son çeyreğinde de banttan indirilmesi hedeflenen yerli otomobil, yeni logosuyla araç üzerinde ilk defa görüldü. Aracın logolu görüntüsü sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.
TOGG, 5-8 Ocak tarihlerinde Las Vegas'ta düzenlenen CES fuarında ilk kez uluslararası sahnede yer alacak.