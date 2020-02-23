Son dakika! Türkiye - İran sınırı kapatıldı! Sağlık Bakanı Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması | Video

Son dakika haberi... İran'a sıçrayan ölümcül koronavirüs salgınına Türkiye'den flaş önlem! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında; İrana sıçrayan ölümcül koronavirüs salgınına önlem olarak Türkiye ile İran arasındaki sınır kapılarının kapatıldığını ve havayolu uçuşlarının da durdurulma kararı alındığını açıkladı.