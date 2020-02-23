Video Haber Son dakika! Türkiye - İran sınırı kapatıldı! Sağlık Bakanı Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması | Video

Son dakika! Türkiye - İran sınırı kapatıldı! Sağlık Bakanı Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması | Video

Son dakika! Türkiye - İran sınırı kapatıldı! Sağlık Bakanı Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması | Video
23.02.2020 | 16:17

Son dakika haberi... İran'a sıçrayan ölümcül koronavirüs salgınına Türkiye'den flaş önlem! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında; İrana sıçrayan ölümcül koronavirüs salgınına önlem olarak Türkiye ile İran arasındaki sınır kapılarının kapatıldığını ve havayolu uçuşlarının da durdurulma kararı alındığını açıkladı.

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