Son dakika! Türkiye - İran sınırı kapatıldı! Sağlık Bakanı Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması | Video
Son dakika haberi... İran'a sıçrayan ölümcül koronavirüs salgınına Türkiye'den flaş önlem! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında; İrana sıçrayan ölümcül koronavirüs salgınına önlem olarak Türkiye ile İran arasındaki sınır kapılarının kapatıldığını ve havayolu uçuşlarının da durdurulma kararı alındığını açıkladı.
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