Video Haber Son dakika: Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı! Saldırgan kıskıvrak yakalandı | Video
Son dakika: Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı! Saldırgan kıskıvrak yakalandı | Video

Son dakika: Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı! Saldırgan kıskıvrak yakalandı | Video

28.12.2021 | 20:35

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Son dakika haberleri: Türkiye'nin Varşova Büyükelçilik binasına molotof kokteylli saldırı düzenlendi. Saldırgan polis tarafından gözaltına alındı. Öte yandan Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Personellerimizde yaralanma gibi bir durum yok. Binamızda da ufak hasarlar haricinde bir şey yok. Polonya polisi binamızın öteki tarafında nöbet tutuyordu. Personelimizin uyarması üzerine harekete geçtiler ve yakaladılar. Bizimle iş birliği içinde soruşturmayı yürütüyorlar. Saldırgan polisin olmadığı yerden saklanarak saldırı düzenledi." ifadelerini kullandı.

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