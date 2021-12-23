Son Dakika: Tutuklu Osman Kavala hakkında yeni gelişme! 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı | Video

Son dakika haberine göre; Gezi Parkı olaylarını organize ve finanse etmekle suçlanan Osman Kavala'nın aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Gözlerin çevrildiği duruşmada mahkeme heyeti kararını verdi. Osman Kavala'nın tutukluluk hali devam edecek.