Video Haber Son Dakika: Tutuklu Osman Kavala hakkında yeni gelişme! 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı | Video
Son Dakika: Tutuklu Osman Kavala hakkında yeni gelişme! 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı | Video

Son Dakika: Tutuklu Osman Kavala hakkında yeni gelişme! 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı | Video

23.12.2021 | 12:20

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Son dakika haberine göre; Gezi Parkı olaylarını organize ve finanse etmekle suçlanan Osman Kavala'nın aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Gözlerin çevrildiği duruşmada mahkeme heyeti kararını verdi. Osman Kavala'nın tutukluluk hali devam edecek.

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