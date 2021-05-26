SON DAKİKA: Ümit Özdağ adliyede! İYİ Partili Kavuncu için FETÖ’cü demişti

İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında ifade vermek için İstanbul Adliyesine geldi. Bir süre Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz ile görüşen Özdağ, daha sonra ifade vermek için soruşturmayı yürüten terör savcılığına çıktı.