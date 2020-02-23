Son dakika! Van Başkale'deki 5,9'luk depremle ilgili Deprem Uzmanı'ndan flaş açıklama "Daha büyük bir deprem..." | Video

Son dakika haberi... Van'ın Başkale ilçesinde hasara sebep olan 5,9 büyüklüğündeki depremle ilgili Deprem Uzmanı Prof. Dr. Orhan Tatar'dan canlı yayında flaş açıklama! Deprem Uzmanı Prof. Dr. Orhan Tatar'dan canlı yayında; Van'ın Başkale'yi etkileyen ölü ve yaralıların olduğu depremle ilgili olarak, bölgede daha büyük bir deprem üretecek nitelikte deprem fay hattının bulunmadığını açıkladı.