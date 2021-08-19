Video Haber Son dakika: Zorunlu PCR testleri ücretsiz mi olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıt verdi | Video

Son dakika: Zorunlu PCR testleri ücretsiz mi olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıt verdi | Video

Son dakika: Zorunlu PCR testleri ücretsiz mi olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıt verdi | Video
19.08.2021 | 20:48

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Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitim kapsamında henüz aşı olmamış öğretmen ve personelden haftada en az 2 kez PCR testi isteyeceklerini açıkladı. Başkan Erdoğan'ın söz konusu açıklamasının ardından "Yüz yüze eğitim kapsamında haftada 2 kez istenecek zorunlu PCR testi ücretsiz mi olacak?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması geldi. İşte detaylar...

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