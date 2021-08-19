Son dakika: Zorunlu PCR testleri ücretsiz mi olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıt verdi | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitim kapsamında henüz aşı olmamış öğretmen ve personelden haftada en az 2 kez PCR testi isteyeceklerini açıkladı. Başkan Erdoğan'ın söz konusu açıklamasının ardından "Yüz yüze eğitim kapsamında haftada 2 kez istenecek zorunlu PCR testi ücretsiz mi olacak?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması geldi. İşte detaylar...