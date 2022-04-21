Sosyal medya düzenlemesi kısa sürede hayata geçecek! Dezenformasyona yaptırım geliyor! | Video
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Sosyal medya düzenlemesinde taslak metin hazır. Taslakta 3 ana başlık var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı..