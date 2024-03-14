SpaceX’in Starship roketi 3. test uçuşunda ilk kez yörüngeye çıktı
ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX şirketine ait Starship roketi, 3. test uçuşundan ilk kez yörüngeye çıkarken, atmosfere yeniden girişi sırasında iletişim kesildi.
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