Stoltenberg: “Montrö Anlaşmasına saygı göstermeye devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum”
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin bazı müttefikler tarafından Ukrayna'ya hibe edilen gemilerin Karadeniz'e girmesine izin vermediğine dair gelen soruya cevap vererek, “Montrö Anlaşmasına saygı göstermeye devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum” dedi.
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