Video Haber Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu motosiklet kazasında ağır yaralandı
Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu motosiklet kazasında ağır yaralandı

Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu motosiklet kazasında ağır yaralandı

07.03.2024 | 23:49

Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohamed A. Fatah Elburhan Rahman, Ankara’da motosikletiyle otomobile çarpması sonucu ağır yaralandı.

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