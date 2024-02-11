Video Haber Şüpheli çanta tramvay seferlerini aksattı
Şüpheli çanta tramvay seferlerini aksattı

Şüpheli çanta tramvay seferlerini aksattı

11.02.2024 | 18:21

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvay yolunun yakınında unutulan çanta fünye ile patlatıldı. Çantanın içinden cüzdan, bebek biberonu ve kişisel bakım ürünleri çıkarken, tramvay seferleri 1 saat aksadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ayaydın, “Protokolde değil halkın masasında olacağız 00:58
Ayaydın, “Protokolde değil halkın masasında olacağız" 11.02.2024 | 20:21
Şüpheli çanta tramvay seferlerini aksattı 01:10
Şüpheli çanta tramvay seferlerini aksattı 11.02.2024 | 18:21
Devlet Bahçeli: CHP yönetimi PKK’nın eline geçmiştir | Video 17:57
Devlet Bahçeli: "CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir" | Video 11.02.2024 | 14:45
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye tepki! Kandil’deki terör baronlarından medet umdular | Video 43:51
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye tepki! "Kandil'deki terör baronlarından medet umdular" | Video 11.02.2024 | 14:33
Murat Kurum: Bu şehre, kasten 5 yıl kaybettirenlerden olmayacağız | Video 16:47
Murat Kurum: "Bu şehre, kasten 5 yıl kaybettirenlerden olmayacağız" | Video 11.02.2024 | 08:27
Servis şoförünü öldürüp kaçmıştı! Tutuklandı 00:16
Servis şoförünü öldürüp kaçmıştı! Tutuklandı 10.02.2024 | 22:37
AK Partili Aziz Yeniay AHaber’e konuştu: Küçükçekmece’deki saldırı nasıl gerçekleşti? 12:11
AK Partili Aziz Yeniay AHaber'e konuştu: Küçükçekmece'deki saldırı nasıl gerçekleşti? 10.02.2024 | 22:14
Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’a centilmenlik dersi! 01:07
Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a centilmenlik dersi! 10.02.2024 | 19:34
Başkan Erdoğan, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile görüştü 03:23
Başkan Erdoğan, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile görüştü 10.02.2024 | 18:24
AK Parti programına silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı | VİDEO HABER 01:36
AK Parti programına silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı | VİDEO HABER 10.02.2024 | 18:57
Melih Altınok | DEM, Başak Demirtaş fırsatını kaçırdı 05:10
Melih Altınok | DEM, Başak Demirtaş fırsatını kaçırdı 10.02.2024 | 16:59
Salih Tuna | Kaçış yok 03:22
Salih Tuna | Kaçış yok 10.02.2024 | 16:57
Mahmut Övür | DEM Parti’de ne oluyor? 04:31
Mahmut Övür | DEM Parti'de ne oluyor? 10.02.2024 | 16:55
Burhanettin Duran | Putin, Guterres ve sürüklendiğimiz kaos çağı 05:36
Burhanettin Duran | Putin, Guterres ve sürüklendiğimiz "kaos çağı" 10.02.2024 | 16:52
Milli Savunma Bakanı Güler’in acı günü | Video 06:40
Milli Savunma Bakanı Güler'in acı günü | Video 10.02.2024 | 16:31
Cumhur İttifakı İBB Başkanı Adayı Murat Kurum, Kadıköy’de STK temsilcileriyle bir araya geldi | Video 05:18
Cumhur İttifakı İBB Başkanı Adayı Murat Kurum, Kadıköy'de STK temsilcileriyle bir araya geldi | Video 10.02.2024 | 16:07
Başkan Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti Zonguldak İlçe Belediye Başkan adayları | Video 39:26
Başkan Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti Zonguldak İlçe Belediye Başkan adayları | Video 10.02.2024 | 14:42
Bakan Yerlikaya: ‘Kalkan 12’ operasyonlarında 49 insan kaçakçısı ile 142 kaçak göçmen yakalandı | Video 02:13
Bakan Yerlikaya: ‘Kalkan 12’ operasyonlarında 49 insan kaçakçısı ile 142 kaçak göçmen yakalandı | Video 10.02.2024 | 12:49
CHP’li belediyeden afiş hazımsızlığı! | Video 00:21
CHP’li belediyeden afiş hazımsızlığı! | Video 10.02.2024 | 12:43
Skandal görüntüler ortaya çıktı: Yavaş, Altınok’un afişlerini indirtti | Video 02:28
Skandal görüntüler ortaya çıktı: Yavaş, Altınok’un afişlerini indirtti | Video 10.02.2024 | 12:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA