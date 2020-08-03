Taksim’de araçlarını park eden vatandaşlardan para talep eden değnekçi yakalandı | Video

Taksim’de araçlarını park eden vatandaşlardan para talep eden değnekçi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Taksim Değnekçilerin İşgali Altında" başlığıyla yer alan İlimiz Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı bölgesinde araçlarını park eden vatandaşlardan ücret talebinde bulunulması konusu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda;

Görüntülerin incelenmesi neticesinde kimliği tespit edilen Ömer B. isimli şahıs, Sivil Trafik ekiplerince yakalanmış, yakalanan şahsa 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun "Karayolu üzerinde park yerini tespite yetkili idare veya bu idare tarafından işletme izni verilenler dışındaki gerçek veya tüzel kişilerin karayolu üzerindeki park alanlarına park edenlerden ücret alması veya teşebbüs etmesi" içerikli 79. maddesi gereğince adli işlem yapılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.