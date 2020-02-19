Tavuklarını yemek isteyen tilkiyle dakikalarca sohbet etti | Video
Erzurum’da köye inen bir tilki kümesin önünde ki tavukları alıp kaçmak isterken tavukların sahibiyle karşılaştı. İnatçı tilki tavuklara yaklaştıkça çiftçinin verdiği komik tepkiler ise izleyenlere tebessüm ettirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:11
11:01
03:23
00:19
Sancaktepe'de korkutan yangın: 2 kişi mahsur kaldı | Video 19.02.2020 | 15:37
02:29
Son dakika: Sancaktepe'de bir evde yangın çıktı, 2 kişi mahsur kaldı | Video 19.02.2020 | 15:44
09:00
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Ankara'da | Video 19.02.2020 | 15:43
01:38
Kentin ortasında pompalı tüfekle dehşet... Yaşananlar kameraya böyle yansıdı 19.02.2020 | 15:38
04:09
Tavuklarını yemek isteyen tilkiyle dakikalarca sohbet etti | Video 19.02.2020 | 15:35
00:20
01:10
Ucuz ekmek sattı, mahkemelik oldu! | Video 19.02.2020 | 15:33
02:14
03:52
01:19
Son dakika haberi: Ölümcül koronavirüs salgını İran'a sıçradı! | Video 19.02.2020 | 15:07
03:37
Rusya'da 2 gün süren İdlib görüşmeleri sona erdi | Video 19.02.2020 | 14:39
01:34
Osman Kavala yeniden göz altında! | Video 19.02.2020 | 14:37
01:28
Manisa'da 5,2 ve 4,2'lik deprem! | Video 19.02.2020 | 14:33
02:09
06:58
Film ve dizi setlerinde yaşanan korkunç kazalar! 19.02.2020 | 14:27
01:30
Kopenhag'da geceyi aydınlatan ışık festivali! | Video 19.02.2020 | 14:18