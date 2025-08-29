Video Haber TBMM Gazze için toplandı! Kurtulmuş: "İsrail'in BM üyeliği askıya alınmalı" | Video
TBMM Gazze için toplandı! Kurtulmuş:

TBMM Gazze için toplandı! Kurtulmuş: "İsrail'in BM üyeliği askıya alınmalı" | Video

29.08.2025 | 14:51

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına uyguladığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgedeki güncel durumu görüşmek üzere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında olağanüstü toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki insani trajediye ilişkin milletvekillerini bilgilendirdi. Bakan Fidan yaptığı açıklamada; "İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin'de pervasız saldırılarına devam etmesine izin verilirse bu sadece Filistinlilerle kalmaz bütün bölgeyi ateşe atar" ifadelerine yer verdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

TBMM Gazze için toplandı! Kurtulmuş: İsrail’in BM üyeliği askıya alınmalı | Video 11:09
TBMM Gazze için toplandı! Kurtulmuş: "İsrail'in BM üyeliği askıya alınmalı" | Video 29.08.2025 | 14:51
Mamak’ta CHP skandalı: Belediye araçları delege seçiminde yakalandı! | Video 00:35
Mamak’ta CHP skandalı: Belediye araçları delege seçiminde yakalandı! | Video 29.08.2025 | 14:06
SON DAKİKA: Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıkladı! | Video 10:31
SON DAKİKA: Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıkladı! | Video 29.08.2025 | 10:55
Çekmeköy’de TIR jandarma aracını biçti: 5 yaralı 00:24
Çekmeköy’de TIR jandarma aracını biçti: 5 yaralı 28.08.2025 | 22:47
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 22:54
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 28.08.2025 | 18:25
Milli Uçak Gemisi için tarihi gün! Kaynağı Başkan Erdoğan bizzat yaptı 04:40
Milli Uçak Gemisi için tarihi gün! Kaynağı Başkan Erdoğan bizzat yaptı 28.08.2025 | 18:16
Selçuk Bayraktar’dan TEKNOFEST Mavi Vatan’da açıklamalar | Video 08:00
Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST Mavi Vatan'da açıklamalar | Video 28.08.2025 | 16:10
İstanbul’da 10 ilçede suç çetelerine eş zamanlı operasyon düzenlendi: 29 şüpheli yakalandı | Video 03:46
İstanbul’da 10 ilçede suç çetelerine eş zamanlı operasyon düzenlendi: 29 şüpheli yakalandı | Video 28.08.2025 | 14:56
TEKNOFEST Mavi Vatan bugün kapılarını açıyor | Video 05:30
TEKNOFEST Mavi Vatan bugün kapılarını açıyor | Video 28.08.2025 | 13:11
Beyoğlu’nda Özgür Özel’in mitinginde darbe çağrısı! Polise böyle saldırdılar | Video 01:32
Beyoğlu’nda Özgür Özel’in mitinginde darbe çağrısı! Polise böyle saldırdılar | Video 28.08.2025 | 10:33
Çelik Kubbe nedir? Bileşenlerinde neler var? | Video 05:32
Çelik Kubbe nedir? Bileşenlerinde neler var? | Video 28.08.2025 | 09:18
İstanbul’da uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı | Video 00:51
İstanbul’da uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı | Video 28.08.2025 | 08:29
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 31:56
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 27.08.2025 | 18:42
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Çelik Kubbe paylaşımı | Video 02:56
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Çelik Kubbe" paylaşımı | Video 27.08.2025 | 15:06
Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz adliyeye sevk edildi | Video 00:34
Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz adliyeye sevk edildi | Video 27.08.2025 | 12:20
Öğrenciye fahiş fiyata okuma kitabı! Özel okulların ‘ücret tarifesi’ şoke etti | Video 02:02
Öğrenciye fahiş fiyata okuma kitabı! Özel okulların ‘ücret tarifesi’ şoke etti | Video 27.08.2025 | 11:34
İki yerli petrol sondaj kulesi Şırnak’ta göreve başladı | Video 01:02
İki yerli petrol sondaj kulesi Şırnak'ta göreve başladı | Video 27.08.2025 | 10:58
Ücretsiz ders kitapları okullara ulaştı | Video 03:40
Ücretsiz ders kitapları okullara ulaştı | Video 27.08.2025 | 10:36
Konya’da uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere 3 ayrı operasyon | Video 00:46
Konya’da uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere 3 ayrı operasyon | Video 27.08.2025 | 08:16
İstanbul’da zehir tacirlerine operasyon: 750 bin uyuşturucu hap yakalandı | Video 00:52
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 750 bin uyuşturucu hap yakalandı | Video 27.08.2025 | 08:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY