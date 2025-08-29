TBMM Gazze için toplandı! Kurtulmuş: "İsrail'in BM üyeliği askıya alınmalı" | Video

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına uyguladığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgedeki güncel durumu görüşmek üzere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında olağanüstü toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki insani trajediye ilişkin milletvekillerini bilgilendirdi. Bakan Fidan yaptığı açıklamada; "İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin'de pervasız saldırılarına devam etmesine izin verilirse bu sadece Filistinlilerle kalmaz bütün bölgeyi ateşe atar" ifadelerine yer verdi.