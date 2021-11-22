Video Haber TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda MHP ve HDP'li milletvekilleri arasında arbede yaşandı | Video
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda MHP ve HDP'li milletvekilleri arasında arbede yaşandı | Video

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda MHP ve HDP'li milletvekilleri arasında arbede yaşandı | Video

22.11.2021 | 21:43

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda MHP ve HDP'li milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

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